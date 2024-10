Pakistan: Riduzione dei prezzi dei carburanti per la prima volta in tre mesi

01 Ottobre 2024_ Il governo federale del Pakistan ha annunciato una riduzione dei prezzi dei carburanti, abbassando il prezzo della benzina di Rs2.07 per litro e quello del diesel ad alta velocità (HSD) di Rs4.87 per litro. Le nuove tariffe, che entreranno in vigore a partire dalla mezzanotte, portano il prezzo della benzina a Rs118.30 per litro e quello dell'HSD a Rs115.03 per litro. Questa decisione è parte degli sforzi del governo per alleviare la pressione inflazionistica, con l'indice dei prezzi al consumo (CPI) che ha registrato un aumento del 9.04% a settembre. La fonte di questa notizia è Pakistan Today. Il governo continuerà a monitorare i prezzi internazionali del petrolio per apportare ulteriori modifiche necessarie.