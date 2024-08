Pakistan: Riforme nel settore pubblico per ridurre le spese governative

17 Agosto 2024_ Il Comitato del Gabinetto per le Riforme Istituzionali ha raccomandato la riduzione di 150.000 posti vacanti e l'esternalizzazione di alcune funzioni per snellire il settore pubblico. Durante la riunione, presieduta dal Primo Ministro Muhammad Shehbaz Sharif, è stata discussa la chiusura di 25 ministeri e la fusione di altri per ottimizzare le risorse. Il Ministero delle Finanze è stato incaricato di monitorare i bilanci delle altre ministero, mentre si prevede un piano completo per l'attuazione delle riforme. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Le riforme mirano a migliorare l'efficienza del governo federale e a ridurre le spese pubbliche in un contesto economico difficile.