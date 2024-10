Pakistan: Riforme nella Punjab Assembly per maggiore trasparenza e inclusività

12 Ottobre 2024_ Il Presidente dell'Assemblea del Punjab, Malik Muhammad Ahmed Khan, ha annunciato riforme significative per migliorare la trasparenza e l'inclusività dell'Assemblea. Le nuove regole consentiranno l'accesso pubblico alle udienze delle commissioni e l'uso di lingue regionali durante le discussioni. Khan ha sottolineato che senza stabilità politica, il Pakistan non può affrontare il terrorismo o progredire. Inoltre, ha condannato il recente attacco ai minatori in Balochistan, evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo nella società. La notizia è riportata da brecorder.com. Le riforme includono anche l'assegnazione di rappresentanza di genere nelle commissioni e l'apertura di un desk per il rilascio di passaporti all'interno dell'Assemblea.