Pakistan: Riforme sui visti per promuovere turismo e commercio

29 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha espresso ottimismo riguardo alle nuove riforme sui visti introdotte dal governo, destinate a facilitare il turismo e le attività commerciali nel paese. Durante una conferenza stampa, ha sottolineato che la nuova politica dei visti contribuirà a incrementare il turismo, il commercio e gli investimenti in Pakistan. Sharif ha anche evidenziato l'impegno del governo nel fornire tutte le possibili agevolazioni a turisti e investitori stranieri. Inoltre, ha rimarcato l'importanza della nuova politica per promuovere lo scambio culturale e rafforzare le relazioni bilaterali con altri paesi. La notizia è riportata da Pakistan Today. Le riforme sui visti mirano a rendere il Pakistan una meta più accessibile e attrattiva per i visitatori internazionali.