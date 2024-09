Pakistan: Rilascio di Gohar Ali Khan dopo arresto durante scontro con la polizia

11 Settembre 2024_ Barrister Gohar Ali Khan, leader del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), è stato rilasciato dopo un giorno di detenzione in seguito a scontri tra i suoi sostenitori e la polizia davanti al Parlamento. Il presidente dell'Assemblea Nazionale, General (R) Mohammad Aslam Bhootani, ha ordinato il rilascio dei membri del PTI arrestati, definendo le loro catture un crimine. Gli scontri sono avvenuti il 20 settembre, quando i sostenitori del PTI hanno reagito a un attacco della polizia durante una manifestazione in supporto di Imran Khan, ex primo ministro e leader del PTI. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Gli arresti hanno sollevato preoccupazioni sulla libertà di espressione e sul diritto di protesta in Pakistan, un paese che ha visto tensioni politiche crescenti negli ultimi anni.