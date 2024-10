Pakistan: Rinnovato l'accordo sul Corridoio di Kartarpur per i pellegrini sikh

23 Ottobre 2024_ Pakistan e India hanno rinnovato l'accordo sul Corridoio di Kartarpur, consentendo viaggi senza visto per i pellegrini sikh verso il Gurdwara Darbar Sahib a Kartarpur. Questo accordo facilita l'accesso al sito sacro, che è di grande importanza per la comunità sikh, permettendo loro di visitare il luogo di culto senza le restrizioni di visto. Il Gurdwara Darbar Sahib è situato a pochi chilometri dal confine indiano ed è considerato uno dei luoghi più sacri per i sikh, essendo il luogo di nascita del Guru Nanak, il fondatore del Sikhismo. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Questo rinnovato accordo rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle relazioni tra i due Paesi e il rafforzamento dei legami culturali tra le comunità sikh in India e Pakistan.