Pakistan: Rinvio dell'indagine contro Imran Khan per l'attacco al GHQ di Rawalpindi

08 Novembre 2024_ Un tribunale anti-terrorismo di Rawalpindi ha nuovamente rinviato l'indagine contro l'ex primo ministro Imran Khan e altri accusati per l'attacco al Quartier Generale dell'Esercito (GHQ) avvenuto il 9 maggio 2023. L'attacco è avvenuto in seguito all'arresto di Khan durante un'udienza per accuse di corruzione, scatenando proteste e disordini in tutto il Pakistan. Durante l'udienza, i legali hanno contestato il contenuto dell'accusa, evidenziando l'assenza di prove concrete contro i leader del PTI, il partito di Khan. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il caso è emblematico delle tensioni politiche in Pakistan, dove le manifestazioni hanno coinvolto anche importanti strutture militari e civili.