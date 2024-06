Pakistan: Risposta del Parlamento alla risoluzione USA

28 Giugno 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Pakistan, Ishaq Dar, ha annunciato che il Parlamento risponderà alla risoluzione della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Dar ha sottolineato l'importanza di mostrare sovranità e unità nazionale in risposta alle critiche statunitensi sulle elezioni pakistane. Il governo pakistano ha preparato una bozza di risoluzione che sarà discussa dopo le procedure di bilancio. La risoluzione USA chiedeva un'indagine indipendente sulle presunte interferenze elettorali in Pakistan. Lo riporta thenews.com.pk. Dar ha anche menzionato l'impegno del Pakistan su questioni internazionali come la Palestina e il Kashmir, e ha discusso la politica estera economica del paese.