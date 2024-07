Pakistan: Riunione del Consiglio degli Interessi Comuni convocata per discutere il settore energetico

20 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha convocato una riunione del Consiglio degli Interessi Comuni (CCI) per lunedì, con l'obiettivo di discutere questioni chiave relative al settore energetico. La riunione si concentrerà sull'implementazione della Politica Nazionale dell'Elettricità, sulla risoluzione del debito circolare e sul miglioramento dei sistemi di distribuzione dell'elettricità. Il Primo Ministro ha invitato tutti i soggetti interessati, inclusi i capi dei governi provinciali, a partecipare e fornire il loro contributo sulle misure proposte. Si prevede che la riunione del CCI porterà a decisioni significative per affrontare le sfide del settore energetico e garantire una fornitura stabile e affidabile di elettricità ai consumatori in tutto il paese. Lo riporta Pakistan Today. La riunione mira a risolvere problemi critici e migliorare l'efficienza del settore energetico in Pakistan.