Pakistan: Scadenza per la nomina del nuovo Chief Justice fissata al 24 ottobre

13 Ottobre 2024_ Il Ministro della Legge e della Giustizia, Azam Nazeer Tarar, ha annunciato che il 24 ottobre è la scadenza per la notifica riguardante il nuovo Chief Justice della Corte Suprema del Pakistan. Tarar ha spiegato che la prassi prevede l'emissione della notifica un giorno o due prima dell'appuntamento ufficiale. Ha anche menzionato la formazione di un comitato di esperti legali all'interno della sottocommissione del corpo parlamentare, evidenziando l'importanza del coinvolgimento politico. Le discussioni su possibili emendamenti costituzionali sono in corso e potrebbero continuare anche dopo il 25 ottobre. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il Chief Justice è il massimo giudice della Corte Suprema, la più alta autorità giudiziaria del Pakistan, e la sua nomina è un evento cruciale per il sistema legale del paese.