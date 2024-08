Pakistan: Sciopero nazionale dei commercianti contro le politiche economiche del governo

29 Agosto 2024_ I commercianti di tutto il Pakistan hanno osservato uno sciopero nazionale in risposta alle politiche economiche del governo, in...

29 Agosto 2024_ I commercianti di tutto il Pakistan hanno osservato uno sciopero nazionale in risposta alle politiche economiche del governo, in particolare contro le bollette elettriche elevate e le tasse oppressive. La protesta è stata indetta dal leader di Jamaat-e-Islami, Hafiz Naeemur Rehman, e ha ricevuto il supporto di vari partiti politici e associazioni commerciali. Nonostante le tensioni, Moody's ha aggiornato il rating del Pakistan, evidenziando un miglioramento delle condizioni macroeconomiche. La notizia è stata riportata da thenews.com.pk. I commercianti hanno minacciato ulteriori azioni di protesta se le loro richieste non verranno soddisfatte.