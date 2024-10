Pakistan: Scontri tra polizia e lavoratori del PTI continuano a disturbare la vita quotidiana

06 Ottobre 2024_ Gli scontri tra la polizia e i lavoratori del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) sono proseguiti per tutto il giorno, causando disagi per il secondo giorno consecutivo. Il vice primo ministro Dar ha dichiarato che le proteste mirano a creare caos e a minare gli sforzi diplomatici del Pakistan. Il legale Gohar ha accusato le autorità di aver aperto il fuoco sui lavoratori, mentre il governo ha negato tali affermazioni. La situazione continua a destare preoccupazione per la stabilità del paese, come riportato da Pakistan Today. Le tensioni tra il PTI, un partito politico fondato dall'ex primo ministro Imran Khan, e il governo attuale sono aumentate, evidenziando le sfide politiche in corso nel Pakistan contemporaneo.