Pakistan: Scontro tra istituzioni e rischio di crisi costituzionale

21 Luglio 2024_ Il Pakistan si trova in una situazione di crescente tensione tra le sue principali istituzioni, con il rischio di una crisi costituzionale imminente. La leader del PML-N e Chief Minister del Punjab, Maryam Nawaz, ha criticato duramente la Corte Suprema per il suo sostegno a Imran Khan e al suo partito, il PTI. Nawaz ha espresso preoccupazione per le decisioni giudiziarie che potrebbero portare all'annullamento delle elezioni di febbraio e a nuove elezioni. La situazione è ulteriormente complicata dalla riluttanza del governo e delle istituzioni a implementare le sentenze della Corte Suprema. Dawn.com riporta che la stabilità politica è cruciale per il benessere economico del paese. La speranza è che le parti in conflitto possano trovare un compromesso per evitare un collasso totale.