Pakistan: Seminario sulla migrazione legale con esperti italiani a Gujranwala

08 Ottobre 2024_ Un seminario informativo sulla migrazione legale si è tenuto a Gujranwala, Pakistan, grazie alla collaborazione tra l'Istituto di Ricerca Europeo e l'Unione Europea. Durante l'evento, membri di un team italiano, tra cui Moroval Dinucci e Giulia Valeriu, hanno discusso i rischi dell'emigrazione illegale e l'importanza di esplorare opportunità locali. Il direttore della Punjab Vocational Training Council, Talha Hussain Faisal, ha sottolineato la necessità di formare i giovani per prendere decisioni informate riguardo al loro futuro. La notizia è stata riportata da nawaiwaqt.com.pk, evidenziando l'impegno per un futuro migliore per i giovani pakistani attraverso la formazione e l'occupazione. L'incontro ha messo in luce le risorse disponibili in Pakistan e l'importanza di percorsi legali per l'emigrazione.