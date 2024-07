Pakistan: Sentenza della Corte Suprema cambia il panorama politico

22 Luglio 2024_ La sentenza della Corte Suprema sul riparto dei seggi riservati ha cambiato radicalmente il panorama politico in Pakistan. La Commissione Elettorale ha accettato il verdetto con riserve, mentre il governo sembra intenzionato a contestarlo. La decisione ha infranto il sogno del governo di ottenere una maggioranza di 2/3 in Parlamento e ha rafforzato le rivendicazioni dell'opposizione sui risultati delle elezioni generali dell'8 febbraio. Il PTI, riconosciuto come partito politico legittimo, potrebbe emergere come il partito più grande nell'Assemblea Nazionale. Lo riporta nation.com.pk. La strategia del governo include misure drastiche come l'iniziativa di bandire il PTI, che potrebbe avere gravi ripercussioni politiche.