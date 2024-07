Pakistan: Sharif accelera l'implementazione degli accordi con la Cina

21 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Muhammad Shehbaz Sharif ha ordinato alle autorità competenti di accelerare l'implementazione degli accordi e dei Memorandum d'Intesa (MoU) firmati con il governo e le aziende cinesi. Durante una riunione di revisione sulla cooperazione tra Pakistan e Cina, Sharif ha sottolineato che questi accordi favoriranno il trasferimento dell'industria cinese in Pakistan e miglioreranno l'economia del paese. Ha inoltre visitato il cantiere del Parco Tecnologico di Islamabad, un progetto avviato nel 2022 e finanziato in parte dal governo sudcoreano. Sharif ha fissato la scadenza per il completamento della prima fase del progetto a giugno 2025. Lo riporta Pakistan Today. Il progetto prevede la creazione di 120.000 piedi quadrati di uffici e 30 incubatori, con una seconda fase che sarà completata in 36 mesi.