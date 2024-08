Pakistan: Sharif annuncia strategie per ridurre i prezzi dell'elettricità

09 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha rivelato che sono in corso consultazioni con il Capo dell'Esercito e alleati politici per sviluppare una strategia volta a ridurre i prezzi dell'elettricità. Durante la Conferenza sull'Energia e l'Economia a Islamabad, Sharif ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra i settori politico, militare e imprenditoriale per affrontare le sfide economiche attuali. Ha anche condannato il disprezzo mostrato verso i martiri militari e le azioni divisive di alcuni gruppi, facendo riferimento agli eventi tragici del 9 maggio e a incidenti storici del 1971. Il Primo Ministro ha espresso fiducia nella resilienza del Paese e ha promesso di apportare modifiche necessarie per affrontare la situazione economica, come riportato da Pakistan Today. La conferenza ha evidenziato la necessità di unità e dialogo per superare la crisi economica in corso.