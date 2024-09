Pakistan: Sharif e Muizzu rafforzano i legami tra Pakistan e Maldive

25 Settembre 2024_ Il Primo Ministro del Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, ha ribadito l'impegno del suo Paese a migliorare la cooperazione con le Maldive in vari settori, tra cui commercio, turismo, istruzione, ambiente e cambiamento climatico. Durante un incontro con il Presidente delle Maldive, Dr. Muizzu, al margine della 78ª Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i due leader hanno sottolineato i legami storici tra le due nazioni. Hanno anche riconosciuto la responsabilità condivisa delle nazioni del Sud Asia nel lavorare insieme per la pace e la stabilità della regione. L'incontro ha visto la partecipazione anche del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la sessione dell'UNGA. La cooperazione tra Pakistan e Maldive è fondamentale per affrontare le sfide regionali e promuovere lo sviluppo sostenibile, come riportato da Pakistan Today.