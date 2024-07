Pakistan: Shehbaz Sharif accusa Israele di genocidio e chiede l'attuazione delle risoluzioni dell'ICJ e dell'ONU

27 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha condannato le azioni violente delle forze israeliane a Khan Younis, Gaza, dove migliaia di persone sono fuggite a causa dei violenti scontri. Sharif ha espresso preoccupazione per la crisi umanitaria in corso, sottolineando la sospensione delle forniture alimentari e di beni essenziali a causa dell'assedio. Ha chiesto alla comunità internazionale, comprese le Nazioni Unite, di adempiere alle proprie responsabilità e di attuare le risoluzioni pertinenti. Secondo le Nazioni Unite, l'invasione di Khan Younis ha già sfollato almeno 180.000 palestinesi. La notizia è riportata da Pakistan Today. Il Primo Ministro ha anche evidenziato l'impegno del Pakistan nell'invio di aiuti umanitari e nel supporto per l'ammissione di studenti palestinesi nelle università pakistane.