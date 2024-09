Pakistan: Shehbaz Sharif affronta questioni urgenti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

28 Settembre 2024_ Il Primo Ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha tenuto un discorso significativo durante la 78ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, toccando temi cruciali come il conflitto in Kashmir, la situazione a Gaza e il cambiamento climatico. Nel suo intervento di 21 minuti, Sharif ha denunciato la mancanza di giustizia e diritti umani, in particolare nelle regioni della Palestina e del Kashmir. Ha condannato gli attacchi aerei israeliani a Gaza, che hanno causato la morte di civili palestinesi, esortando la comunità internazionale a garantire giustizia e uguaglianza. La notizia è riportata da Pakistan Today. Sharif ha sottolineato che le voci dei più deboli non devono essere ignorate, richiamando l'attenzione globale su queste crisi umanitarie.