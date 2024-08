Pakistan: Shehbaz Sharif annuncia un piano economico quinquennale e riduzioni delle tariffe elettriche

15 Agosto 2024_ Il Primo Ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha promesso buone notizie riguardo a una riduzione delle tariffe elettriche e ha annunciato un nuovo piano economico quinquennale. Durante le celebrazioni per il 78° anniversario dell'indipendenza, ha riconosciuto le preoccupazioni dei cittadini riguardo all'inflazione e alle bollette elettriche elevate. Sharif ha sottolineato che senza una riduzione delle tariffe, l'industria, l'agricoltura e le esportazioni del Pakistan non possono crescere. La notizia è stata riportata da tribune.com.pk. Il Primo Ministro ha anche esortato i giovani a concentrarsi sull'istruzione e a non lasciarsi influenzare da attività anti-statali, mentre ha reso omaggio ai sacrifici dei fondatori del Pakistan.