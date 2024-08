Pakistan: Shehbaz Sharif chiede assistenza economica alla Cina

03 Agosto 2024_ Il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif ha inviato una lettera al Presidente cinese Xi Jinping, richiedendo un ripristino del debito e assistenza finanziaria per affrontare le sfide economiche del Pakistan. Nella lettera, Sharif ha sottolineato la necessità di un pacchetto di aiuti economici di 7 miliardi di dollari e la ristrutturazione di oltre 1 miliardo di dollari di passività nel settore energetico verso la Cina. Secondo la Banca Mondiale, il supporto finanziario cinese è cruciale per la stabilità economica del Pakistan, che sta cercando di attrarre investimenti cinesi in progetti infrastrutturali come il Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC). La lettera è stata consegnata all'Ambasciata cinese a Islamabad venerdì scorso, come riportato da Daily The Pak Banker. Il CPEC è un importante progetto di sviluppo che mira a migliorare le infrastrutture e le connessioni commerciali tra i due Paesi.