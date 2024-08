Pakistan: Shehbaz Sharif condanna l'attacco aereo israeliano su una scuola a Gaza

11 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha condannato fermamente un attacco aereo israeliano su una scuola a Gaza, che ha causato la morte di oltre 100 persone, tra cui bambini. In una dichiarazione, ha definito l'attacco un atto di 'barbarie senza precedenti' e ha chiesto un immediato cessate il fuoco. Sharif ha esortato la comunità internazionale a intervenire contro Israele e a sostenere la causa palestinese, riaffermando il supporto del Pakistan per il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione. Ha anche offerto preghiere per i martiri e ha espresso le sue condoglianze alle famiglie in lutto. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il Pakistan ha storicamente sostenuto i diritti dei palestinesi nel contesto del conflitto israelo-palestinese.