Pakistan: Shehbaz Sharif condanna le proteste del PTI come un ritorno al passato

09 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha descritto le recenti proteste del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) come un'eco del sit-in del 2014, promettendo che non permetterà la ripetizione di eventi 'sanguinosi'. Sharif ha sottolineato che gli incidenti del 2014-15 sono stati un 'peccato' poiché hanno ostacolato l'annuncio del bilancio annuale, causando danni all'immagine del Pakistan e alle sue relazioni bilaterali. Il Primo Ministro ha affermato che tali azioni non porteranno alcun beneficio al Paese. La notizia è riportata da Pakistan Today. Le proteste del PTI, un partito politico fondato da Imran Khan, hanno suscitato preoccupazioni per la stabilità politica in Pakistan.