Pakistan: Shehbaz Sharif non tollererà ritardi nell'attuazione del piano di riduzione del personale

11 Luglio 2024_ Il Primo Ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha avvertito contro qualsiasi lentezza nell'attuazione del piano di riduzione del personale del governo, esortando i ministeri federali a lavorare duramente per soddisfare le aspettative della nazione. Durante una riunione del gabinetto federale, Sharif ha sottolineato l'importanza dell'azione e dell'implementazione, annunciando la chiusura del Pakistan Public Works Department (PWD) e la creazione di nuove entità per gestire i progetti di sviluppo e manutenzione. Il gabinetto ha anche approvato un'estensione di un anno per 1,45 milioni di rifugiati afghani che soggiornano legalmente in Pakistan. Inoltre, il governo ha lanciato un progetto di solarizzazione per 28.000 pozzi in Balochistan per risparmiare risorse. Lo riporta nation.com.pk. Sharif ha anche chiesto ai ministri di accettare le sfide e di lavorare giorno e notte per portare risultati concreti.