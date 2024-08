Pakistan: Shehbaz Sharif ordina validazione di terze parti per progetti di sviluppo

25 Agosto 2024_ Il Primo Ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha ordinato la validazione di terze parti per tutti i progetti di sviluppo con un budget superiore a due miliardi di rupie. Durante una riunione a Islamabad, ha sottolineato l'importanza della trasparenza nei processi di approvvigionamento e ha richiesto modifiche alle regole per garantire un sistema di risoluzione delle lamentele indipendente. Sharif ha espresso insoddisfazione per i ritardi nel progetto di e-procurement, avviato nel 2017 con finanziamenti della Banca Mondiale, e ha chiesto il completamento entro un mese. La notizia è riportata da nation.com.pk. Il progetto di e-procurement è stato implementato in 37 ministeri e oltre trecento agenzie di approvvigionamento del governo federale, con accordi firmati anche con le province di Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa e Azad Jammu e Kashmir.