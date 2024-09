Pakistan: Shehbaz Sharif promette crescita economica e stabilità

03 Settembre 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha ribadito il suo impegno per la crescita economica e la stabilità del Pakistan durante una...

03 Settembre 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha ribadito il suo impegno per la crescita economica e la stabilità del Pakistan durante una riunione del gabinetto federale a Islamabad. Ha sottolineato l'importanza di creare occupazione produttiva, ridurre le spese e affrontare il debito circolare nei settori del gas e dell'energia. Sharif ha anche evidenziato la necessità di combattere l'evasione fiscale e la corruzione, esprimendo fiducia nel raggiungimento degli obiettivi economici del paese. Inoltre, ha annunciato che il Pakistan soddisferà le condizioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI) per ottenere un programma di prestiti. La notizia è riportata da arynews.tv. Il Primo Ministro ha anche espresso soddisfazione per la diminuzione dell'inflazione, che è scesa al 9,6% ad agosto, rispetto al 27% dello stesso mese dell'anno precedente.