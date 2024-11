Pakistan: Shehbaz Sharif ringrazia il Qatar per il supporto durante la visita a Doha

01 Novembre 2024_ Il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif ha espresso la sua gratitudine per il supporto del Qatar durante la sua visita a Doha. Durante l'incontro, i due leader hanno discusso dell'importanza delle relazioni di amicizia e rispetto reciproco tra Pakistan e Qatar, evidenziando i benefici per entrambe le nazioni. Sharif ha sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione in vari settori, per promuovere lo sviluppo e il progresso. La visita ha rappresentato un'opportunità per approfondire i legami bilaterali e discutere future collaborazioni. Lo riporta Pakistan Today. Il Qatar è un piccolo ma influente stato del Golfo Persico, noto per le sue risorse energetiche e il suo ruolo attivo nella diplomazia regionale.