27 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha evidenziato l'importanza di prendere decisioni difficili per rilanciare l'economia del Pakistan, ponendo l'interesse nazionale al di sopra della politica per evitare il fallimento del Paese. Durante un incontro a Islamabad con membri delle Assemblee Nazionali e Provinciali del Khyber Pakhtunkhwa, ha espresso gratitudine per i progressi economici, sottolineando l'impegno del governo nello sviluppo della regione. Tuttavia, un rapporto del Gallup Business Confidence Index ha rivelato che l'85% degli imprenditori critica la gestione economica del governo, evidenziando preoccupazioni per l'inflazione e la tassazione pesante. La fonte di questa notizia è pakobserver.net. La situazione economica del Pakistan è complessa, con sfide significative nel settore energetico e un crescente malcontento tra gli imprenditori.