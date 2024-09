Pakistan: Shehbaz Sharif sottolinea l'importanza della stabilità politica per la ripresa economica

23 Settembre 2024_ Il Primo Ministro del Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, ha dichiarato che la politica del caos è inaccettabile e ha esortato a un cambiamento nelle priorità politiche per migliorare le condizioni economiche del paese. Sharif ha evidenziato che la stabilità politica è fondamentale per affrontare le sfide economiche e di sicurezza, e ha chiesto collaborazione tra partiti politici e istituzioni. Il Primo Ministro ha espresso ottimismo riguardo alla diminuzione dell'inflazione e all'apprezzamento della rupia, sottolineando che il programma del Fondo Monetario Internazionale (FMI) dovrebbe essere l'ultimo per il Pakistan. La notizia è riportata da Pakistan Today. Sharif ha avvertito che il linguaggio d'odio e la violenza non servono agli interessi del paese, ribadendo l'importanza della stabilità politica per risolvere i problemi della popolazione.