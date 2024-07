Pakistan: Sheikh Rashid Ahmed chiede amnistia generale e salvezza del paese

15 Luglio 2024_ L'ex ministro federale Sheikh Rashid Ahmed ha esortato i governanti a salvare il paese anche a costo della sua vita. Parlando ai media fuori dalla prigione di Adiala, il leader della Awami Muslim League ha sottolineato la crisi politica ed economica in Pakistan, paragonando la situazione a quella del Kenya. Ha chiesto un'amnistia generale dall'establishment e ha criticato l'arresto di Sanam Javed del PTI subito dopo il suo rilascio. Rashid ha anche denunciato l'aumento delle tariffe elettriche e l'incapacità del governo di gestire l'economia. Lo riporta dunyanews.tv. Ha lodato la magistratura per la sua decisione sui seggi riservati del PTI, sperando in un ruolo storico per salvare il paese.