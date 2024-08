Pakistan: Sheikh Rashid prevede un cambiamento politico decisivo entro il 30 settembre

29 Agosto 2024_ L'ex Ministro degli Interni Sheikh Rashid Ahmed ha previsto un cambiamento significativo nel panorama politico del Pakistan entro il 30 settembre, avvertendo che il governo attuale ha fallito nel gestire le crisi del paese. In una dichiarazione video, Rashid ha sottolineato la mancanza di fiducia nei confronti del governo, evidenziando uno sciopero storico dei commercianti e l'assenza di supporto finanziario da parte di altri paesi. Ha anche messo in luce l'esclusione del Pakistan dall'agenda della riunione del Fondo Monetario Internazionale (IMF) del 4 settembre, segno del deterioramento della situazione economica. Rashid ha espresso preoccupazione per la situazione critica in Balochistan, sottolineando l'importanza di mettere al primo posto gli interessi del Pakistan. La notizia è riportata da dailytimes.com.pk. Rashid ha esortato le autorità a trovare soluzioni immediate per alleviare le difficoltà della popolazione, in un contesto di inflazione crescente e crisi educativa.