Pakistan: Sindh critica il pacchetto di aiuti della Punjab per l'elettricità

19 Agosto 2024_ Il Ministro per il Governo Locale del Sindh, Saeed Ghani, ha criticato l'annuncio del governo della Punjab di ridurre le bollette elettriche di Rs14 per unità per due mesi, definendolo un mero spettacolo politico. Ghani ha sottolineato che il governo federale ha la responsabilità di fornire elettricità a prezzi accessibili e ha messo in dubbio l'efficacia del pacchetto temporaneo. La critica è stata condivisa da altri partiti, tra cui il Pakistan Peoples Party (PPP) e il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), che hanno denunciato l'uso politico della questione elettrica. La notizia è riportata da geo.tv. Il governo della Punjab, guidato dal Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), ha annunciato il pacchetto in risposta a preoccupazioni per l'aumento dei costi energetici, ma le critiche evidenziano la necessità di soluzioni più durature.