Pakistan: Sindh si prepara a forti piogge e rischio di allagamenti

28 Agosto 2024_ La provincia di Sindh, inclusa Karachi, si sta preparando per forti piogge a causa di una depressione profonda in avvicinamento. Le autorità provinciali hanno adottato misure significative per mitigare l'impatto e affrontare il rischio di allagamenti urbani. Il Dipartimento Meteorologico del Pakistan prevede fino a 200 mm di pioggia a Karachi e 300 mm in altre città della provincia nei prossimi giorni. Il Direttore Generale dell'Autorità di Gestione dei Disastri Provinciali ha esortato la popolazione a rimanere informata e a seguire le precauzioni di sicurezza. La notizia è stata riportata da geo.tv. Le autorità stanno anche coordinando con i servizi di emergenza per garantire una risposta rapida a eventuali emergenze che potrebbero sorgere.