Pakistan: Smentita la notizia di un accordo con la Cina per una base navale

20 Settembre 2024_ Il Pakistan ha respinto le affermazioni riguardanti un presunto accordo con la Cina per la creazione di una base navale nel paese. Un portavoce del Ministero degli Affari Esteri ha definito tali rapporti come "speculativi e infondati", sottolineando che non esiste alcuna verità in merito a un accordo di questo tipo. Il portavoce ha ribadito l'impegno del Pakistan a mantenere la pace e la stabilità nella regione, escludendo qualsiasi presenza militare straniera sul suo territorio. Pakistan e Cina continuano a godere di una forte e strategica partnership, lavorando insieme per la stabilità regionale. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il Pakistan, situato nel sud dell'Asia, ha storicamente collaborato con la Cina in vari ambiti, inclusi quelli economici e militari.