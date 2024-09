Pakistan: Sospeso il commissario elettorale provinciale dopo l'intrusione a Karachi

30 Settembre 2024_ Il Commissario Elettorale del Pakistan (ECP) ha sospeso il suo commissario provinciale a seguito di un'intrusione nel 'strong room' di Karachi, dove sono stati distrutti documenti elettorali. L'incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza del luogo, poiché il responsabile della polizia ha affermato di aver ritirato le forze per partecipare a celebrazioni religiose. Questo evento ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini riguardo alla gestione della sicurezza durante un periodo critico. La notizia è stata riportata da thenews.com.pk. La situazione evidenzia la necessità di migliorare le misure di sicurezza in contesti elettorali, specialmente in una nazione dove le elezioni sono spesso accompagnate da tensioni e sfide.