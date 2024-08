Pakistan: Strategia del governo per proteggere dalla mpox

18 Agosto 2024_ Il coordinatore per la salute del Primo Ministro, Dr. Malik Mukhtar, ha annunciato una strategia completa per proteggere la popolazione dalla mpox, invitando a non allarmarsi. Durante una conferenza stampa a Islamabad, ha comunicato che sono stati implementati meccanismi di sorveglianza e screening potenziati in tutti gli aeroporti e punti di ingresso del paese. Mukhtar ha sottolineato che i casi clinici provenienti da Africa, America e Paesi del Golfo saranno monitorati attentamente. La mpox, precedentemente nota come monkeypox, è una malattia che può diffondersi attraverso il contatto ravvicinato e, sebbene di solito sia lieve, può essere fatale in rari casi. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il governo ha incaricato il National Centre for Disease Control (NCDC) e il Ministero della Salute di garantire l'allocazione di attrezzature e kit necessari per l'isolamento dei pazienti.