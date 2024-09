Pakistan: Studenti pakistani in attesa di visti in difficoltà per borse di studio in Italia

01 Settembre 2024_ L'ambasciata pakistana a Roma ha annunciato che non attesterà i documenti per le borse di studio degli studenti pakistani ancora...

01 Settembre 2024_ L'ambasciata pakistana a Roma ha annunciato che non attesterà i documenti per le borse di studio degli studenti pakistani ancora in Pakistan, creando preoccupazione tra coloro che attendono i visti. Solo gli studenti già presenti in Italia potranno presentare i documenti di persona, mentre le università italiane richiedono attestazioni per le domande di borsa di studio. Questa situazione potrebbe compromettere le opportunità di molti studenti idonei, costringendoli a inviare i documenti tramite terzi. Le autorità pakistane e l'ambasciatore a Roma sono sollecitati a rivedere questa decisione per supportare l'istruzione dei giovani. La notizia è stata riportata da dawn.com. È fondamentale che gli studenti possano concentrarsi sulla loro formazione senza ostacoli burocratici.