Pakistan: Studenti pakistani in Bangladesh affrontano violenti disordini e carenze alimentari

27 Luglio 2024_ Un gruppo di studenti pakistani a Dhaka, Bangladesh, sta vivendo una situazione critica a causa di violenti disordini e un coprifuoco imposto dopo proteste contro il sistema di quote per l'assunzione nel servizio civile. Molti studenti sono stati costretti a rifugiarsi in luoghi sicuri, ma quelli rimasti affrontano gravi carenze alimentari e difficoltà di comunicazione con le famiglie. Il Ministero degli Affari Esteri pakistano ha rassicurato che gli studenti sono stati spostati in posizioni sicure, ma alcuni lamentano di non aver ricevuto aiuti. La situazione è ulteriormente complicata dalla mancanza di accesso a contante e cibo, come riportato da dawn.com. Gli studenti pakistani in Bangladesh, in particolare quelli che studiano medicina, chiedono un intervento urgente da parte del governo di Islamabad per garantire la loro sicurezza.