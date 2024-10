Pakistan: Tensioni a Islamabad e Lahore per proteste del PTI

05 Ottobre 2024_ Le tensioni aumentano a Islamabad e Lahore a causa delle proteste programmate dal partito di opposizione Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). Il governo federale ha schierato l'esercito a Islamabad per garantire la sicurezza in vista del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) previsto per il 15-16 ottobre. Durante le manifestazioni, la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti, portando all'arresto di oltre 30 persone, tra cui le sorelle dell'ex primo ministro Imran Khan. La notizia è riportata da Pakistan Today, evidenziando le misure di sicurezza straordinarie adottate in risposta alle proteste e le restrizioni imposte in diverse città del Pakistan.