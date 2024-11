Pakistan: Tensioni nella Corte Suprema per l'udienza sulle modifiche costituzionali

06 Novembre 2024_ Due giudici della Corte Suprema del Pakistan, Mansoor Ali Shah e Munib Akhtar, hanno sollecitato il Capo Giudice Yahya Khan Afridi a fissare immediatamente le udienze per le petizioni contro la 26ª modifica costituzionale. Nonostante la richiesta di un'udienza in corte piena, il Capo Giudice non ha convocato la sessione, creando tensioni all'interno della magistratura. I giudici hanno espresso preoccupazione per il ritardo, sottolineando l'importanza di affrontare rapidamente le questioni che riguardano l'autorità giudiziaria e la fiducia pubblica nel processo legale. La notizia è riportata da Pakistan Today. La 26ª modifica riguarda cambiamenti significativi nell'autorità e nella durata del mandato dei giudici, un tema di rilevanza cruciale per il sistema giuridico pakistano.