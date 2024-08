11 Agosto 2024_ Durante una sessione di benvenuto per un ospite d'onore saudita e per rendere omaggio all'atleta pakistano Arshad Nadeem, si è...

11 Agosto 2024_ Durante una sessione di benvenuto per un ospite d'onore saudita e per rendere omaggio all'atleta pakistano Arshad Nadeem, si è verificato un acceso dibattito politico in Pakistan. Il presidente del PPP, Bilawal Bhutto Zardari, ha attaccato la magistratura, accusandola di schierarsi con l'opposizione, suscitando indignazione tra i presenti. La situazione evidenzia le crescenti tensioni tra il sistema giudiziario e il governo, con il PTI che potrebbe trarre vantaggio da questo scontro. La fonte di queste informazioni è dailytimes.com.pk. La situazione politica in Pakistan è complessa, con il PPP (Partito del Popolo Pakistano) e il PTI (Movimento per la Giustizia del Pakistan) che si contendono il potere in un contesto di crescente instabilità.