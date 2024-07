Pakistan: Terzo ex giudice rifiuta incarico di giudice ad-hoc alla Corte Suprema

20 Luglio 2024_ L'ex giudice della Corte Suprema Musheer Alam Mian Moin Khalid ha rifiutato l'incarico di giudice ad-hoc alla Corte Suprema del Pakistan, citando motivi personali e mancanza di tempo. Questo rifiuto segue quelli dei suoi ex colleghi, il giudice (r) Maqbool Baqar e il giudice (r) Mian Saqib Nisar. Khalid ha espresso gratitudine per l'offerta, ma ha dichiarato di non poter adempiere alle responsabilità del ruolo. Questo è il terzo caso in cui un ex giudice declina la posizione ad-hoc, sollevando interrogativi sul processo di nomina e sui criteri di selezione dei candidati. Lo riporta Pakistan Today. La situazione evidenzia possibili problematiche nel sistema di nomina dei giudici ad-hoc in Pakistan.