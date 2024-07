Pakistan: TLP annulla sit-in a Faizabad dopo garanzie del governo

22 Luglio 2024_ Il Tehreek Labbaik Pakistan (TLP) ha annullato il sit-in previsto a Faizabad dopo aver ricevuto rassicurazioni dal governo. La protesta era stata organizzata per denunciare le atrocità israeliane in Palestina. Il TLP, noto per le sue posizioni contro i Qadiani, ha deciso di interrompere la manifestazione dopo che il governo ha promesso di permettere ai volontari di combattere a Gaza. La decisione è stata presa anche in seguito alla possibilità che il governo invii truppe in Palestina. Lo riporta pakistantoday.com.pk. Il TLP è un partito politico e movimento religioso pakistano, guidato da Saad Rizvi, figlio del fondatore Maulana Khadim Hussain Rizvi.