Pakistan: Trovati esplosivi al sito del raduno del PTI a Islamabad

08 Settembre 2024_ Un team di disinnesco bombe è stato chiamato a Islamabad dopo che sono stati trovati granate, lanciagranate e esplosivi nel luogo di un raduno del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). Le autorità hanno sigillato i punti di ingresso e uscita della capitale in preparazione per l'evento, previsto per oggi. Il leader del PTI, Asad Qaiser, ha dichiarato che una grande folla si radunerà per chiedere la liberazione dell'ex primo ministro Imran Khan, attualmente in carcere. La notizia è stata riportata da brecorder.com. Il raduno si svolgerà nella zona di Sangjani, dove i leader del PTI hanno già effettuato un sopralluogo.