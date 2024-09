Pakistan: Udienza sui congressi interni del PTI rinviata al 2 ottobre

19 Settembre 2024_ La Commissione Elettorale del Pakistan (ECP) ha rinviato l'udienza sul caso delle elezioni interne del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) al 2 ottobre. La decisione è stata presa dopo che l'avvocato del partito ha richiesto più tempo per presentare una risposta. Questo rinvio segna un ulteriore sviluppo nelle controversie interne del PTI, un partito politico fondato da Imran Khan, ex primo ministro del Pakistan. La questione delle elezioni interne è cruciale per il futuro del partito e la sua stabilità. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il PTI è attualmente sotto pressione a causa di sfide politiche e legali che potrebbero influenzare la sua posizione nel panorama politico pakistano.