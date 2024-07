Pakistan: USA valuta attacchi contro TTP in Afghanistan

11 Luglio 2024_ Gli Stati Uniti hanno accennato a possibili attacchi militari contro il Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) in Afghanistan, collaborando con Islamabad per affrontare le minacce alla sicurezza regionale. Durante le conferenze stampa al Pentagono e a Washington, i portavoce statunitensi hanno discusso di migliorare le capacità militari dell'esercito pakistano. Il portavoce del Pentagono, il Maggiore Generale Patrick Ryder, ha dichiarato che eventuali attacchi aerei contro il TTP in Afghanistan dipenderanno dalle decisioni indipendenti del Pakistan. Ryder ha sottolineato la lunga relazione di cooperazione in materia di sicurezza tra Stati Uniti e Pakistan. Lo riporta brecorder.com. La collaborazione mira a prevenire e scoraggiare il terrorismo regionale, con discussioni in corso su come gli Stati Uniti possano supportare il Pakistan in questo sforzo.