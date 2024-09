Pakistan: Visita del Cancelliere dell'Università di Napoli L'Orientale a Karachi per promuovere scambi accademici

05 Settembre 2024_ Il Cancelliere dell'Università di Napoli L'Orientale, Prof. Roberto Tottoli, e il Console Generale d'Italia, Danilo Giurdanella, hanno visitato l'Institute of Business Administration e l'Università di Karachi per rafforzare la cooperazione accademica. Durante l'incontro, sono stati discussi ulteriori sviluppi del Memorandum d'Intesa firmato nel 2022, volto a stabilire una collaborazione a lungo termine. L'interesse crescente degli studenti di Sindh e Balochistan per l'istruzione superiore in Italia è testimoniato da oltre 600 studenti che hanno intrapreso programmi di laurea nel paese europeo nell'ultimo anno. La notizia è riportata da thenews.com.pk. Questa visita sottolinea l'impegno del Consolato Italiano a Karachi nel promuovere l'insegnamento delle lingue italiane e urdu, favorendo scambi culturali tra le università italiane e pakistane.