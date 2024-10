Pakistan: Visita del Primo Ministro malese Anwar Ibrahim per un accordo sui trasferimenti di prigionieri

3 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim è in visita in Pakistan per discutere un importante accordo di trasferimento di prigionieri, che consentirebbe ai cittadini pakistani detenuti in Malesia di scontare le loro pene in patria. Attualmente, il numero di prigionieri pakistani in Malesia è aumentato a 463, evidenziando la necessità di un intervento diplomatico per affrontare le difficili condizioni in cui si trovano. La firma di un accordo di trasferimento di prigionieri (PTA) è vista come una misura fondamentale per proteggere i diritti e la dignità dei cittadini pakistani all'estero. La notizia è riportata da dawn.com. La collaborazione tra la Commissione Nazionale per i Diritti Umani del Pakistan e l'ente malese SUHAKAM è un passo importante per garantire che i diritti dei prigionieri pakistani siano rispettati e che le loro situazioni legali vengano gestite con attenzione.