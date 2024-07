Pakistan: Visita ufficiale del Primo Ministro Shehbaz Sharif in Tagikistan

1 Luglio 2024_ Su invito del Presidente del Tagikistan Emomali Rahmon, il Primo Ministro del Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif effettuerà una visita ufficiale di due giorni a Dushanbe a partire da domani. Durante la visita, il Primo Ministro incontrerà il Presidente Emomali Rahmon, il Presidente del Majlisi Namoyandagon del Majlisi Oli Mahmadtoir Zoir Zokirzoda e il Primo Ministro Qohir Rasulzoda. Le discussioni si concentreranno su aree di interesse comune per approfondire la cooperazione bilaterale, in particolare nei settori della connettività regionale, del commercio, dei contatti tra le persone e dell'energia, oltre alla cooperazione su questioni multilaterali. Saranno firmati accordi e memorandum d'intesa in vari ambiti di cooperazione durante la visita. Lo riporta Pakistan Today. La visita fa parte degli scambi regolari ad alto livello tra Pakistan e Tagikistan.